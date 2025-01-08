«Серьезно нездоров»: биограф Маска рассказал о его психическом расстройстве

Американский предприниматель и по совместительству богатейший человек мира Илон Маск, с большой долей вероятности сходит с ума. Именно такое мнение высказал 8 января его биограф Сет Абрамсон.

«Я отслеживал его поведение в Сети в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и парализующем стрессе, есть все основания опасаться, что он серьезно нездоров», — приводит слова Абрамсона The Daily Beast.

Биограф считает, что поведение Маска представляет угрозу для всего американского социума, поскольку имеет большое влияние на избранного президента США Дональда Трампа.

«Его безумие и нарастающее подстрекательство к насилию подвергают опасности нас всех», — подчеркнул Абрамсон.

Уходящей администрации Джо Байдена же биограф советует разорвать все контракты с компаниями Маска и инициировать расследование относительно исходящей от бизнесмена угрозы национальной безопасности.

Ранее мы писали о том, что Маск публично оскорбил премьер-министра Канады Джастина Трюдо.