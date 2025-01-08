Опубликовано 08 января 2025, 12:531 мин.
Маск публично оскорбил премьера Канады Трюдо
Маск назвал премьера Канады Джастина Трюдо «девочкой» из-за слов о суверенитете.
© TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News
Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» после его слов о нежелании Канады становиться новым штатом в составе США.
В понедельник Трюдо подал в отставку с поста главы «Либеральной партии Канады». Уже после этого в своих социальных сетях он написал, что Оттава не намерена терять независимость и присоединяться к США.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил ему на это сообщение Маск.
Технически при этом Трюдо остается руководителем государства — до тех пор, пока партия не выберет нового лидера.
Ранее мы писали о том, что Маск и сын Трампа оценили мем с Зеленским.