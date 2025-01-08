И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 08 января 2025, 12:53
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Маск публично оскорбил премьера Канады Трюдо

Маск назвал премьера Канады Джастина Трюдо «девочкой» из-за слов о суверенитете.
Маск публично оскорбил премьера Канады Трюдо

© TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» после его слов о нежелании Канады становиться новым штатом в составе США.

В понедельник Трюдо подал в отставку с поста главы «Либеральной партии Канады». Уже после этого в своих социальных сетях он написал, что Оттава не намерена терять независимость и присоединяться к США.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил ему на это сообщение Маск.

Технически при этом Трюдо остается руководителем государства — до тех пор, пока партия не выберет нового лидера.

Ранее мы писали о том, что Маск и сын Трампа оценили мем с Зеленским.

Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин
Теги:
Илон Маск
Джастин Трюдо
Канада