Маск публично оскорбил премьера Канады Трюдо

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» после его слов о нежелании Канады становиться новым штатом в составе США.

В понедельник Трюдо подал в отставку с поста главы «Либеральной партии Канады». Уже после этого в своих социальных сетях он написал, что Оттава не намерена терять независимость и присоединяться к США.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил ему на это сообщение Маск.

Технически при этом Трюдо остается руководителем государства — до тех пор, пока партия не выберет нового лидера.

Ранее мы писали о том, что Маск и сын Трампа оценили мем с Зеленским.