Семья из Коми похоронила бойца СВО, а через полгода узнала, что он жив

В Коми семья похоронила бойца СВО, а спустя полгода после этого появилась информация, что он жив и находится в плену. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 52-летний мужчина тяжело болел. Понимая, что долго не проживет, он решил помочь своим родственникам деньгами и отправился в зону СВО. Сначала он проходил обучение, а через несколько недель его отправили на первое задание. Перед этим он попрощался с дочерью, и после перестал выходить на связь.

В декабре прошлого года дочери бойца позвонил сослуживец и сказал, что с ним все в порядке. Однако через время он сообщил, что мужчина все-таки погиб. Семье направили тело. Были проведены опознание и тесты ДНК, которые подтвердили личность убитого. Родственники получили свидетельство о смерти и организовали похороны. А спустя полгода пришло письмо от Минобороны, в котором говорилось, что россиянин жив и находится в плену.

В части, где служил мужчина, семье пояснили, что он числится пропавшим без вести. На данный момент дочь россиянина не знает, жив ее отец или же мертв. Не исключено, что письмо могли прислать мошенники.

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