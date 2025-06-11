Четыре года в поисках могилы: женщина борется за право попрощаться с нерожденным сыном

Жительница Новокузнецка уже четыре года пытается найти место захоронения своего ребенка, умершего внутриутробно на восьмом месяце беременности. Несмотря на все усилия, ни медучреждение, ни похоронная служба не могут указать точное место погребения. Подробности сообщает НТВ.

В ноябре 2020 года на позднем сроке беременности Светлана почувствовала недомогание и была доставлена в городскую больницу. Результаты КТГ показали отсутствие сердцебиения у плода. Однако вместо экстренного кесарева сечения женщину оставили в палате на 14 часов.

По словам женщины, операцию проводили под общим наркозом, и тело ребенка ей не показали. Однако в медицинских записях указана спинальная анестезия, предполагающая, что пациентка находилась в сознании.

Больница приняла решение объединить останки младенца с другими биологическими материалами для утилизации. Несмотря на возбужденное уголовное дело по статье о халатности, место захоронения так и не было установлено.

Согласно документам, ребенок был похоронен на Митинском кладбище. Однако администрация не может указать точное место захоронения. Четыре года Светлана приезжает на кладбище, пытаясь найти табличку с указанным номером.

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