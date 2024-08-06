Семейный дом в Дагестане и люксовый автопарк: приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 млн рублей

Ситуация вокруг долга бойца Хабиба Нурмагомедова продолжает развиваться. Судебные приставы арестовали имущество спортсмена на 79 млн рублей. Эти деньги должны будут пойти на погашение задолженности, которая составляет 302 млн рублей.

Приставы, по данным Telegram-канала Mash арестовали семейный дом в Дагестане, а также элитный автопарк знаменитого бойца смешанных единоборств. Нурмагомедову принадлежит Ferrari California T стоимостью 300 тысяч долларов. Кроме того, у экс-чемпиона UFC есть два автомобиля марки Mecedes, одна BMW и две Toyota.

Из-за того, что Хабиб не спешит гасить долг, ФНС предпринимает активные действия. Так, например, были арестованы счета бойца.

Также федеральная служба закрыла несколько фирм, принадлежащих Нурмагомедову. Основная из них занималась туризмом. Сам спортсмен свои проблемы с налоговой не комментировал.