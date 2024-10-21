НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 октября 2024, 15:36
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Спродюсировал «9 роту» и «Левиафана»: Александр Роднянский* заочно получил 8,5 года колонии

Продюсера «9 роты» Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии.
Спродюсировал «9 роту» и «Левиафана»: Александр Роднянский* заочно получил 8,5 года колонии

© Freepik

Суд в Москве вынес решение по делу кинопродюсера Александра Роднянского* (признан иноагентом на территории России). Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает Telegram-канал Baza.

Кинопродюсер, который выпустил «9 роту» и «Левиафана», уехал из России после начала спецоперации. Поводом для этого стали его высказывания в социальных сетях.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Роднянского*. Его обвинили в распространении недостоверной информации о ВС РФ.

Сегодня суд заочно приговорил кинопродюсера к 8,5 года колонии. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 4 года.

Ранее МВД объявило в розыск заочно осужденного блогера Майкла Наки** (признан иноагентом на территории России). Его признали виновным в распространении фейков.

*признан иноагентом на территории России

**признан иноагентом на территории России

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
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