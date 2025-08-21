Врач объяснил, почему пожилые люди часто ломают шейку бедра
© Freepik
До 30 лет наши кости набирают прочность и достигают пика плотности. Затем наступает фаза стабильности, но со временем, особенно у женщин после наступления менопаузы, кости начинают терять крепость. Так развивается остеопороз. Наиболее опасное осложнение — перелом шейки бедра, который нередко приводит к инвалидизации и, к сожалению, даже к летальному исходу. В России смертность после таких переломов достигает 60%. О том, как защитить себя от тяжелой травмы, рассказал сайту «Страсти» врач-эндокринолог Станислав Хан.
Главная опасность этого заболевания — в том, что оно протекает без симптомов. Кости не болят, пока не происходит перелом. И иногда для этого достаточно не падения с высоты, а простого неловкого движения.
«Часто остеопороз остается без внимания — и со стороны пациентов, и со стороны врачей. „Не болит — значит, все в порядке“. Но именно из-за такого равнодушия тысячи людей ежегодно проходят через тяжелые реабилитации, которых можно было избежать».
Станислав Хан
Врач-эндокринолог
Но, по словам врача, есть и хорошие новости. Во-первых, остеопороз можно диагностировать. Для этого проводят рентгеновскую денситометрию — исследование бедренной кости и поясничного отдела позвоночника (иногда также лучевой кости). Во-вторых, заболевание поддается лечению — современные препараты способны восстанавливать плотность костной ткани и снижать риск переломов.
Врач добавил, что кальций и витамин D сами по себе не лечат остеопороз. Это лишь поддержка, но не основная терапия.