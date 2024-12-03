«Сдувают пылинки»: Куклачев отреагировал на смерть кота, подаренного Путиным японскому губернатору

Продолжатель цирковой династии Дмитрий Куклачев прокомментировал смерть кота Мира, подаренного президентом России Владимиром Путиным в 2012 году японскому губернатору. По словам заслуженного артиста России, к животным, которые подарены на таком уровне, относятся с особым трепетом.

«За ними очень хороший уход. С них практически сдувают пылинки», - сказал Куклачев-младший в беседе с изданием «Абзац».

Он назвал «трагедией» уход животного по старости или болезни. Куклачев заметил: в Японии к кошкам относятся с другим трепетом и чувством, нежели в остальных странах. Там существует храм кошки, где животным поклоняются буддистские монахи.

Ранее сообщалось о судьбе детеныша северного оленя, подаренного Путину ненецкой семьей.