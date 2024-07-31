«С таким уходом по-другому быть не может»: известна судьба детеныша северного оленя, подаренного Владимиру Путину

Стала известна судьба детеныша северного оленя, подаренного президенту России Владимиру Путину ненецкой семьей. Животное уже пробует взрослую пищу и ест с рук. Подробностями поделилась директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она рассказала, что олененок прибыл в Зоосад «не так давно» и растет «не по дням, а по часам».

«И уже все больше и больше пробует "взрослую пищу" и ест с рук сотрудников Зоосада», - написала Акулова в Telegram-канале.

По словам директора зоопарка, у детеныша появились первые рожки – пока они мягкие и покрыты шерсткой.

В комментариях отмечали, что олененок «чистенький» и «кушает интеллигентно». «Окрас шкурки приятно пепельный. Чудо», «Прекрасен», «Президентский», «С таким уходом по-другому и быть не может», - писали в Сети под постом Акуловой.

Семья из Ямало-Ненецкого автономного округа подарила Путину самку северного оленя. Позже оказалось, что она была беременна.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России охотничьих собак породы пхусан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что животные будут жить в Москве.