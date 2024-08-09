Владимир Винокур назвал ошибкой решение ВСУ «пойти на Курскую область»

Артист эстрады Владимир Винокур прокомментировал решение ВСУ «пойти на Курскую область». Она назвал это ошибкой и призвал украинских боевиков лучше изучать историю.

Винокур следит за ситуацией в приграничье, он и сам родом из Курска. Юморист заявил, то «всегда именно из Курска идут победные фанфары». Он напомнил о Курской битве, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне.

Артист «на сто процентов» уверен: «нынешние события станут переломными». Он заявил: ни курян, ни россиян в целом победить невозможно.

«Я думаю, что это огромная ошибка фашистов – пойти на Курскую область», - сказал он сайту mk.ru и добавил, что связавшись с Курском, боевики «обрекли себя на гибель».

Ранее сообщалось, что ВСУ в упор расстреляли беременную девушку в Курской области. Муж умершей рассказал подробности случившегося.