«Сделан для ближайшего окружения генералиссимуса»: в Москве выставят на торги последний портрет Суворова

В Москве выставят на торги последний прижизненный портрет полководца Александра Суворова. Оригинал картины написан немецким художником Иоганном Шмидтом.

Аукцион состоится 10 ноября. Примерная стоимость парадного портрета Суворова – 2,5 млн рублей.

По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, Шмидт написал портрет Суворова во время его последнего боевого победоносного похода в Италию. В то же время с картины сделали несколько копий – «видимо, для ближайшего окружения генералиссимуса», отметил сооснователь Московского аукционного дома.

«Наш портрет, уникальный по качеству и исторической значимости, относится к этой серии», - рассказал Подстаницкий.

На картине Суворов представлен в парадном камзоле с красным воротничком. Картина создана неизвестным автором: он привнес в портрет несколько отличий. Так, на мундире видны два дополнительных креста – «За заслуги» и «Красный Орел».

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