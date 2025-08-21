Считают героем на Украине и посмертно представят к награде: сын маньяка Андрея Чикатило погиб в зоне СВО

Юрий Чикатило, сын одного из самых известных в СССР маньяков Андрея Чикатило, погиб в Харьковской области. Мужчина сражался на стороне украинской армии. Высшее руководство планирует посмертно наградить бойца орденом «За мужество» II степени, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сын Чикатило отправился в зону боевых действий еще в самом начале СВО. Он служил в составе артиллерийского подразделения ВСУ. Восемь месяцев назад Юрий пропал.

Боец попал в списки исчезнувших без вести. Спустя время его все-таки признали погибшим, причем героически. За это Чикатило планируют представить к награде посмертно. В украинскую армию он попал, чтобы избежать уголовного преследования из-за больших долгов.

