Сбежал в Латвию: экс-председатель Правительства РФ Касьянов* продает в Москве квартиру за 700 млн

Бывший председатель Правительства России Михаил Касьянов* (признан иноагентом на территории РФ) решил избавиться от квартиры в Москве. Сейчас он проживает за границей, передает РЕН ТВ.

Касьянов* сбежал из России несколько лет назад и обосновался в Латвии. В Москве у него осталась шикарная квартира, которую он теперь выставил на продажу. Бывший чиновник оценил жилье в 700 миллионов рублей.

За эти деньги покупатель получит двухуровневую квартиру в центре города. В ней пять шикарно обставленных комнат. На первом этаже расположены гостиная, кухня, столовая, главная спальня с гардеробной и ванной, вторая спальня и помещения для прислуги. На втором этаже есть еще одна спальня, библиотека и кабинет для работы.

Ранее Анна Калашникова назвала свой ежемесячный платеж по ипотеке за элитную квартиру в Москве. Певице приходится отдавать банку по 408 тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории России