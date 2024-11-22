Самая высокая и самая низкая девушки в мире встретились в Лондоне: вот, как они выглядят
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В Лондоне организовали встречу самой высокой и самой низкой девушек в мире. Рост Румейсы Гелги составляет 2 метра 15 сантиметров, а Джоти Амги — 62 сантиметра.
Девушки признались, что знакомы давно, но увидеться смогли впервые. Когда Румейса увидела Джоти, то восхитилась ее красотой. Однако во время встречи была и проблема, о которой рассказала Амги.
«Иногда нам было сложно смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово», - поделилась самая маленькая женщина в мире.
К слову, они почти ровесницы. Их разница в возрасте составляет всего три года. И несмотря на свои особенности, обе очень счастливы. Гелги из-за роста вынуждена передвигаться при помощи ходунков, но это ей не мешает. Не жалуется на обстоятельства и Джоти.
По словам представителей Книги рекордов Гиннесса, встреча прошла без заминок. Румейса и Джоти устроили настоящий девичник и насладились компанией друг друга.
Ранее Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса.