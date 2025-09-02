Самая дорогая квартира в России: в Москве выставили на продажу пентхаус площадью 782 квадрата за 7 млрд рублей

На рынке недвижимости в России появились эксклюзивное предложение. В Москве выставили на продажу квартиру за рекордные 7 миллиардов рублей с личным баром и 20 балконами, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, пентхаус расположен в ЖК «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. Стоимость квадратного метра в нем составляет 9 миллионов рублей.

Сдать комплекс, в котором располагается квартира, планируют в 2026 году. В распоряжении хозяев самой дорогой жилплощади в РФ будут 6 спален, 7 санузлов, 8 гардеробных, 170-квадратная кухня-гостиная с тремя дровяными каминами, личный бар с винной комнатой, терраса площадью более 100 квадратных метров и 20 балконов.

Предполагается, что за всем этим хозяйством будет следить прислуга. Для персонала предусмотрена отдельная комната и черновая кухня. Из окна пентхауса открывается вид на Храм Христа Спасителя и Москву-реку.

