Три санузла и диван, на котором категорически запрещено есть: как выглядит новая квартира Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков заехали в новую квартиру за 80 млн рублей. Дети молодоженов от разных браков провели небольшой рум-тур и показали, как выглядит жилье родителей изнутри.

Несколько коротких роликов в своем блоге опубликовал Сердюков. Он проводил время с дочкой от первого брака Николь и Теоной, дочерью супруги Ксении. Наследница Николая еще не была в новой квартире родителя, поэтому для нее устроили небольшой рум-тур по новому жилью.

Теона показала подружке, как живут их родители. Девочки изучили холодильник, нашли место, где хранятся сладости и порыгали на диване, на котором мама категорически запрещает есть. Также Дочь Бородиной показала Николь другие места в квартире и провела ее по ванным комнатам, а их, к слову, целых три.

Бородина, после приобретения квартиры в центре Москвы, уже демонстрировала подписчикам обстановку внутри. Особое внимание телеедущая уделяла кухне.

«Кухня с классной барной стойкой, мягкими кожаными стульями. Здесь спрятаны холодильник, морозильник, посудомоечная машина и все остальное. Большая кухня не нужна была в этой квартире. Я считаю, этого достаточно и смотрится вполне красиво», — заявила Ксения.

Ранее Седюкова вывели из себя новости про его материальное положение. Блогер уперкнул СМИ, которые пишут, что у него нет никакого ценного имущества.