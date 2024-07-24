Сам оплачивал все медицинские счета: ветеран Второй мировой войны получил пособие спустя 78 лет

В Соединенных Штатах 103-летний ветеран Второй мировой войны из Аляски впервые за 78 лет получил от правительства пособие. До этого он сам оплачивал все медицинские расходы, передает NBC News.

Во время Второй мировой войны американец Луи Джильотти пытался попасть в армию, однако не проходил туда по медицинским показаниям. В итоге ему все же удалось устроится на службу после авианалета японцев на «Перл-Харбор».

После окончания войны Луи перебрался на Аляску, где управлял двумя барами и ухаживал за больной женой. Затем сиделка понадобилась и самому ветерану, которой стала жена его племенника.

Именно она и заметила, что Джильотти оплачивал все свои медицинские расходы сам. Тогда девушка обратилась к местным властям. Ей заявили, что бывший военный никогда не просил помощи. В итоге американка сама добилась оформления пособия ветерану.

Ранее Госдеп США предложил 10 млн долларов за информацию о российском журналисте. Американское правительство заинтересовал Александр Малькевич.