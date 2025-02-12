«С женой все обговорили»: бывший муж Екатерины Тарховой увезет сына в Израиль

Бывший муж арестованной Екатерины Тарховой – внучки бывшего мэра Самары – старается забрать сына в Израиль. Влад Пасек обговорил все с женой и оформляет документы, он общается с ребенком.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Пасеку известно, где находится мальчик. Самое главное сейчас – установить отцовство.

«Мы с женой всё обговорили, я оформляю документы и обязательно заберу его, буду стараться забрать», — сообщил мужчина.

Он рассказал, что после расставания с Тарховой девушка пыталась вымогать деньги – просила якобы для сына. Пасек отметил – Тархова была сложным человеком.

Также мужчина не стал скрывать – ссоры в семье Тарховым происходили постоянно. Вредных привычек у Екатерины он не замечал.

Ранее сообщалось, что тела Виктора Тархова и его жены, которые ищут с прошлой недели, могли растворить в кислоте. В таком случае остались бы только зубы. В совершении преступления подозревают внучку. Шестилетнего сына Тарховой после ареста матери поместили в приют.