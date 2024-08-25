С западными спецслужбами он частично сотрудничал: Симоньян прокомментировала задержание Павла Дурова

Французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова в Париже. Одна из причин — нежелание миллиардера сотрудничать с силовыми ведомствами. Однако, по словам главреда RT Маргариты Симоньян, известный россиянин все-таки в чем исполнял волю западных спецлсужб.

Журналистка поделилась информацией в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. Она написала, что некогда Дуров улетел из РФ по причине отказа сотрудничать с российскими спецслужбами.

На Западе Павлу поступило такое же предложение. Совсем от некого миллиардер отказываться не стал. Об этом говорит то, что основатель популярного мессенджера выполнял предписания о блокировке телеканала RT.

«С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями», — заявила Симоньян, отметив, что даже это не помогло Дурову избежать участи арестанта.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск высмеял Францию. Он раскритиковл власти страны за арест Павла Дурова.