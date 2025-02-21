«С удовольствием»: Богомолов задумался о спектакле про Путина

Режиссер Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль про президента Владимира Путина при наличии хорошей пьесы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналист Александр Юнашев встретил режиссера на Форуме будущих технологий в Москве и поинтересовался, готов ли был бы он поставить спектакль про победы Путина.

«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!» — признался Константин.

Как сообщает SHOT, Богомолов обещал подумать о том, чтобы самостоятельно выступить драматургом будущей постановки.

Напомним, что Форум будущих технологий с участием главы государства проходит с 20 по 21 февраля в столице. На мероприятии представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Ранее режиссер Александр Сокуров раскрыл, о чем просил Владимира Путина на личной встрече. Он встретился с президентом России после вечера памяти бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.