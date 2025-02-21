«Долги большие»: режиссер Сокуров раскрыл, о чем просил Путина на личной встрече

Режиссер Александр Сокуров встретился с президентом России Владимиром Путиным после вечера памяти бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и попросил его спасти студию «Ленфильм». По мнению мэтра отечественного кино, единственный способ помочь легендарной институции — это придать ей федеральный статус.

Напомним — к настоящему времени «Ленфильм» задолжал своим кредиторам уже более 200 млн рублей. При этом, по словам Сокурова, Росимущество и Минкульт в курсе ситуации, но ничего не предпринимают.

«Мы с ним два или три раза персонально в разговоре обсуждали судьбу киностудии. У меня ощущение, что она может погибнуть в любой момент. Долги очень большие. К ней нужно по-государственному отнестись. Все же „Ленфильм“ — это национальное достояние. Я с этим обращался еще к Ельцину — придать студии особый статус — но он не успел ничего сделать», — цитирует Сокурова Kp.ru.

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