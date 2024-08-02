С сайта «Единой России» пропала страница сенатора Дмитрия Савельева

С сайта партии «Единая Россия» пропала страница сенатора Дмитрия Савельева. Напомним, 2 августа его задержали за попытку организовать убийство.

На удаление страницы с информацией о Савельеве обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вместо профиля Савельева на сайте появляется сообщение «страница не найдена, ошибка 404», хотя прежде она была в разделе «Лица партии». Также приводится запись: «Уважаемый посетитель, запрашиваемая Вами страница не найдена. Попробуйте перейти на главную страницу или воспользоваться поиском по сайту».

2 августа сенатора задержали на выходе с заседания Совета Федерации. Чиновника уже лишили неприкосновенности.

Стало известно, что он хотел организовать убийство предпринимателя в 2023 году. В отношении него возбуждено уголовное дело.

СМИ писали, что в 2018 году Савельев потратил на празднование юбилея 60 млн рублей. Он пригласил на праздник звезд отечественной эстрады – Николая Баскова, Дмитрия Маликова, Валерия Меладзе и других.