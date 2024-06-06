С нетерпением ждут решения: талибы* хотят, чтобы их исключили из списка террористических организаций в РФ

Талибы* (движение «Талибан» запрещено в РФ) посетили Петербургский международный экономический форум. Во время их визита стало известно, что группировка с нетерпением ждет решения Москвы об исключении из перечня запрещенных организаций, пишет Telegram-канал ТАСС.

По данным СМИ, министр труда Афганистана сделал заявление после посещения главного экономического форума России. В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что российские власти исключат движение из списка террористических.

Представители МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что с движения «Талибан»* можно снять запрет, пишет ТАСС. А позднее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что соответсвующая инициатива отражает объективную реальность.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме выстроилась длинная очередь. Люди стояли за футболками с цитатами президента РФ.

*признана террористической на территории России и запрещена