С нетерпением ждут решения: талибы* хотят, чтобы их исключили из списка террористических организаций в РФ
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Талибы* (движение «Талибан» запрещено в РФ) посетили Петербургский международный экономический форум. Во время их визита стало известно, что группировка с нетерпением ждет решения Москвы об исключении из перечня запрещенных организаций, пишет Telegram-канал ТАСС.
По данным СМИ, министр труда Афганистана сделал заявление после посещения главного экономического форума России. В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что российские власти исключат движение из списка террористических.
Представители МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что с движения «Талибан»* можно снять запрет, пишет ТАСС. А позднее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что соответсвующая инициатива отражает объективную реальность.
Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме выстроилась длинная очередь. Люди стояли за футболками с цитатами президента РФ.
*признана террористической на территории России и запрещена