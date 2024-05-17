«Русские, вперед»: бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на улицу в масках и с кувалдой в руках

Бойцы частной военной компании «Вагнер» вышли на улицу в Москве, вооружившись кувалдой, и обратились к спортсменам. Штурмовиков попросили оказать поддержку на трибунах, передает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как бойцы ЧВК собрались на улице в Москве около памятника генералу Михаилу Скобелеву. Лица штурмовиков скрыты за масками, а у одного из них в руках была легендарная кувалда.

Вагнеровцы объяснили, что своим появлением они исполнили просьбу спортсменов, которые попросили их оказать поддержку на трибунах.

«Русские, вперед», — прокричали бойцы «Вагнера».

Ранее сообщалось, что могилу основателя ЧВК Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге залили цементом. По всей видимости, на ее месте хотят возвести памятник или даже целый монумент.