RT: немецкие спецслужбы охраняют Юлию Навальную в Германии и на территории ЕС

Немецкие спецслужбы охраняют жену Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлию в Германии и на территории Евросоюза. Контакты с ней ограничены, а допуск строго контролируется.

Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в окружении Юлии.

Охранять ее начали с 2021 года – соответствующее распоряжение дала действующая в тот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель. К Навальной приставили агентов спецподразделения немецкой полиции. Как стало известно, все контакты жестко ограничили, а любые лица, попадающие к ней, проходили тщательный отбор. Той же охраной пользовался супруг Юлии.

С приходом к власти Олафа Шольца охрану для Юлии продлили. Она пребывает в Германии в том же статусе, в котором когда-то был муж, то есть «гостьи» канцлера.

Уточняется, что спецслужбы страны охраняют ее не только в Германии, но и по всему Евросоюзу, что допускается межгосударственными договорами.

Напомним, 16 февраля появились сообщения о смерти мужа Юлии в колонии. Причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Она прокомментировала сообщения, назвав эти новости «ужасными».

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России