Любимчик Трампа пришел в восторг от русской водки на саммите России и США

Российский журналист подарил американскому коллеге Брайану Гленну бутылку водки во время саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом рассказал корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам Юнашева, у одного из российских журналистов возникли проблемы с экшен-камерой GoPro, и он позаимствовал технику у Брайана Гленна. Взамен американский коллега стал обладателем необычного сувенира — бутылки русской водки.

Журналист пояснил, что купил водку в одном из магазинов США. В свою очередь, Гленн пришел в восторг от подарка, однако имя дарителя он не назвал.

Отметим, что американские СМИ называют Брайана Гленна любимчиком президента США Дональда Трампа.

Напомним, президенту США Дональду Трампу не удалось провернуть свой классический трюк с «протяжкой» при рукопожатии с Владимиром Путиным перед началом переговоров на Аляске.