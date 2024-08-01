Россия и США обменялись рекордным количеством заключенных

Между США и Россией в Анкаре прошел крупнейший обмен заключенными. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Журналисты уточнили, что в рамках масштабного соглашения между Россией и США в четверг, 1 августа отпустят заключенного в РФ корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и других. Для проведения обмена в столицу Турции прибыли два самолета из России.

По данным TRT Haber, в обмене участвуют 26 заключенных из России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии.

Операция проводилась при содействии Национальной разведывательной организации Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не комментирует тему обмена заключенными в Турции.

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