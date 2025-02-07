Российский космонавт рассказал, что сделал бы при встрече с инопланетянами

Российский космонавт Алексей Овчинин, находящийся на МКС, рассказал, как действовал бы при встрече с инопланетянами. По его словам, первым делом он оказал бы им теплый прием.

«В первую очередь, мы бы инопланетянина накормили, напоили чаем, угостили какими-нибудь вкусняшками», — приводит его слова «Регнум».

Далее, считает Овчинин, было бы необходимо рассказать гостям о миссиях и задачах МКС и ее обитателей. По его мнению, разговор этот был бы долгим, но очень полезным для решения многих важных вопросов.

Ранее мы писали о том, что известный космонавт Федор Юрчихин раскритиковал фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко за множество киноляпов. Он отметил, что любой фильм имеет право на художественный вымысел, но откровенные ошибки портят общее впечатление о кино.