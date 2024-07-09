«Это чушь»: известный космонавт раскритиковал фильм «Вызов» за множество киноляпов

В 2023 году режиссер Клим Шипенко представил публике картину «Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Ленту неоднократно критиковали за недостоверность. Летчик и космонавт Федор Юрчихин также обнаружил в кино множество ляпов.

Федор Юрчихин неоднократно был консультантом на съемках картин о космосе. Космонавт отметил, что любой фильм имеет право на художественный вымысел, но откровенные ляпы портят общее впечатление о кино.

Как пояснил космонавт, в скафандре нельзя отбить легкое, поскольку он как рыцарские доспехи и может выдержать даже метеорит.

«Даже если по нему сильно ударить, то человек просто колыхнётся внутри, в крайнем случае будут синяки на плечах. Вся операция, показанная в фильме, — это чушь. Этот фильм не имеет отношения к космонавтике», — цитирует Юрчихина aif.ru.

Космонавт добавил, что в целом не против съемок таких картин, но на коммерческой основе: фильм «Вызов» финансировался, в том числе из бюджета страны. Юрчихин назвал неправильным, что пострадала научная работа, которую должны были вести космонавты на станции.

Ранее актриса Юлия Пересильд заявила о «диком» интересе к фильму «Вызов» в Китае.