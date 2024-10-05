Российский двойник Леонардо Ди Каприо отправился на СВО
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Российский двойник Леонардо Ди Каприо отправился на СВО. Об этом сообщает Газета.Ru.
Роман Бурцев стал популярен в 2016 году — тогда жителя Подольска, похожего на голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили СМИ. После волны популярности мужчину начали звать на съемки в телешоу и клипы. С Бурцевым даже заключили рекламный контракт, но позже его известность начала стремительно угасать.
Известно, что последние годы он работал в маркетплейсе и строительном магазине. На днях Бурцев выложил в соцсетях снимок в военной форме.
Как объяснил мужчина, он подписал контракт с ВС РФ.
«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — рассказал он.
Ранее мы писали о том, что жительница ХМАО отправила мужу в зону СВО похоронный венок и обвинила в измене.