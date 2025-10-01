Российский чиновник порвал и растоптал на камеру плакат из женской консультации

В Свердловской области организатор медико-социальной службы перинатальных психологов регионального Минздрава Марк Ицкович на камеру порвал и растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1 города Екатеринбурга.

Видео опубликовано в Telegram-канале главы фонда «Женщины за жизнь» и члена Общественной палаты России Натальи Москвитиной.

Кадры были сняты еще в мае текущего года, но публика увидела их только сейчас. В ходе проверки женских консультаций города Москвитина возмутилась, что посетительницам одного из медучреждений с помощью рекламы на стенде предлагают «наиболее эффективные методы контрацепции». Чиновница заявила о необходимости снять плакат.

Тогда листовку со стенда сорвал Ицкович. Он смял и демонстративно растоптал ее на глазах коллег.

«По итогам проверки плакат сняли, а ЖК №1 получила розовую наклейку "Здесь работают над улучшениями"», — констатировала Москвитина в публикации.

Ранее мы писали о том, что в Минпросвещения призвали вернуть школьные дискотеки для романтики и демографии.