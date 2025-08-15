Российский бренд лапши «Роллтон» заподозрили в финансировании ВСУ

Российский бренд «Роллтон», занимающийся производством лапши быстрого приготовления, заподозрили в финансировании ВСУ. Компанию собираются проверить, так как есть вероятность, что часть выручки она переводила за границу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на деятельность фирмы обратили внимания в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией. Представители организации собираются направить обращение с требованием проверить деятельность Mareven Food Holdings Limited, так как подозревают, что бренд переводил средства на нужды ВСУ. Отмечается, что логотип «Роллтона» был замечен на украинских сайтах.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием проверить компанию Nestle.