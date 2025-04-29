«Хотим забрать имущество в пользу государства»: Бородин потребовал проверить компанию Nestle

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании Nestle. По его словам, организация не предоставляла данные о финансовых результатах с 2021 года. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Виталий Бородин предоставил текст обращения к Генеральному Прокурору России Игорю Краснову. В нем он указал, что ООО «Нестле Россия» на 2021 год имела прибыль в размере 7,5 млрд рублей, что на 22,3% меньше, чем в 2020 году. По его данным, информация о доходах в последующие годы отсутствует.

В связи с этим глава ФПБК предложил при наличии оснований инициировать перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом вопрос о введении временного управления в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества компании.

«Мы инициировали проверку компании Nestle. Хотим забрать имущество в пользу нашего государства», - заявил Бородин.

Ранее Виталий Бородин сообщил об отказе Лолиты помочь бойцу СВО.