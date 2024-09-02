Российские бойцы «удаленно» уничтожили боевика ВСУ, сидевшего в засаде

Российские бойцы смогли «удаленно» уничтожить боевика ВСУ, который сидел в засаде. Для этого они использовали наземный беспилотник «Скорпион М». Об этом сообщает ИА Регнум и публикует кадры.

По данным источника, противник скрывался в полуразрушенном доме, который использовал в качестве опорного пункта. Оттуда он вел стрельбу. Бойцы ВС РФ нашли способ ликвидировать боевика с помощью беспилотника, который управлялся оператором удаленно. Он преодолел поле и незаметно въехал в здание. Раздался взрыв, который уничтожил дом и находившихся в нем.

Отмечается, что российские боевые роботы «Скорпион М» стали логичным продолжением систем, которые создавали для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Знакомый с деталями разработки сообщил, что «доставлять ведь можно что угодно, в том числе несколько килограммов взрывчатки». А 28 августа в зоне специальной военной операции начали тестировать разработку для создания дымовой завесы.

Ранее мы писали о том, что «сбивший головой дрон» российский боец на самом деле не ударялся о беспилотник. Сейчас пострадавший солдат находится на лечении. В скором времени он планирует вернуться к сослуживцам. Мужчина побеседовал с журналистами и рассказал о том, что пережил.