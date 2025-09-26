Роспотребнадзор вынес предостережение компании Романа Товстика

Управление Роспотребнадзора по Москве вынесло предостережение компании бизнесмена Романа Товстика. Об этом узнал Telegram-канал «Светский хроник».

Ведомство организовало проверку компании Товстика и выявило отклонения у биологически активной добавки со вкусом вишни. Предостережение было вынесено 26 августа.

Ранее юрист Екатерина Гордон грозилась проверкой от прокуратуры. Ее интересовало, откуда у Товстика деньги на покупку недвижимости за границей и как он перевел в валюту рубли.

Ранее Гордон говорила, что у Елены Товстик остался месяц на оспаривание брачного договора с Романом. Гордон считает: мужчина предполагал, что произойдет расставание, и подсунул документ. По нему Товстик может покупать любую недвижимость, и жена не будет претендовать. Речи о делении имущества пополам в их случае не идет.

Гордон утверждала, что у Романа «в разы» больше недвижимости, чем известно Елене. В частности, она упоминала объект в ОАЭ.