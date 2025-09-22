«Недвижимости у него гораздо больше»: у Елены Товстик остался месяц, чтобы оспорить брачный договор

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что на оспаривание брачного договора Елены и Романа Товстиков остался месяц. Она уверена – обещаниями урегулировать вопрос мирно мужчина тянет время.

Подробности узнал Woman.ru.

«У нас, к сожалению, брачный договор. Считаю, что Роман предполагал, что они расстанутся, и подсунул этот документ… По сути, у нас остался один месяц, чтобы этот договор оспорить… Я считаю, что ждать уже не надо, а идти в суд, а Лена верит в чудеса», - сказала Гордон.

Она объяснила: с таким документом Роман понимал, что может покупать любую недвижимость и жена не сможет на нее претендовать.

По условиям договора, Елена не сможет претендовать на долю в 50%. Женщина получит только то, что оформлено на ее имя. Так, Товстик принадлежит дорогой дом. Однако, как говорит юрист, с точки зрения закона Елена может претендовать на большее.

«Недвижимости у него гораздо больше, чем Лена знает, в разы больше. Например, есть объект в ОАЭ и конкретная сумма, на которую мы хотим подписаться», - сказала Гордон и назвала Романа Товстика «нещедрым человеком».

По словам юриста, он дает только деньги по чекам. Также Роман перевел деньги за операцию ей, но после скандала и торгов из-за барабанов.

