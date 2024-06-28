Проживают за пределами РФ: Минюст внес в список иноагентов экс-солиста «Тараканов» и ведущую Фариду Курбангалееву*

Минюст РФ включил в список иноагентов экс-солиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина*(признан иноагентом на территории РФ) и журналистку Фариду Курбангалееву** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Минюст обосновал внесение Спирина*и Курбангалеевой** в список иноагентов.

В сообщении ведомства говорится, что музыкант «выступал против специальной военной операции». Он также распространял недостоверные сведения для создания негативного образа России и Вооруженных сил. Отмечается, что солист «Тараканов» живет за пределами страны.

Журналистка и бывшая ведущая программы «Вести» «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», сказано в сообщении Минюста. Она также выступала противником СВО, распространяла материалы иноагентов.

«Является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, проживает за пределами Российской Федерации», - отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Курбангалееву** объявили в международный розыск, суд заочно арестовал журналистку.

*признан иноагентом на территории РФ

**признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга