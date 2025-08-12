Родным похороненного с мешком на голове бойца СВО отказали в возбуждении дела

Правоохранители отказали в возбуждении дела семье бойца СВО, которого похоронили без одежды и с черным пакетом на голове в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на невесту военнослужащего Юлию.

Невеста бойца пояснила, что обращалась с заявлением в полицию. К ней приехал участковый, который написал отказное, уточнив, что все было сделано правильно, говорит женщина.

О произошедшем стало известно в конце июля. Анапские ритуальщики положили умершего бойца в гроб без одежды и с черным пакетом на голове. Все это выяснилось уже на кладбище — из-за этого родные не успели привести в порядок усопшего.

Работники похоронной службы пытались свалить все на новенького санитара и частично вернули деньги за услуги. Но родных военного это не устроило, и они обратились с жалобой в правоохранительные органы. Адвокат Юлии также пояснил, что покойного перед захоронением не помыли, не провели бальзамирование и не скрыли следы вскрытия. На теле, говорят близкие, заметили раны неизвестного происхождения.

Ранее тюменка объяснила свое видео с перечислением выгод от отправки мужа на СВО, которое разошлось по Сети.