Родится девятый вундеркинд? Отец Алисы Тепляковой засветил округлившийся живот жены

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой рассекретил новую беременность жены. Слухи о том, что женщина находится в положении, ходили давно, но недавно ее муж подтвердил их, засняв ее округлившийся живот.

На YouTube-канале семьи появилось видео с их прогулки. На нем Евгений Тепляков шел по парку с детьми и женой, уже не скрывающей беременность. По всей видимости, Наталья уже скоро будет рожать. При этом ни она, ни ее супруг не делятся подробностями и не комментируют скорое прибавление.

Отметим, что это будет уже девятый ребенок Тепляковых. О рождении восьмого малыша стало известно в 2023 году. Пара долго молчала об этом, так как не любит обсуждать семейные дела. Более охотно Евгений Тепляков говорит о способностях своих детей, некоторых из которых считает гениями. Мужчина даже ведет блог, в котором делится методикой обучения, способной делать вундеркиндов.

Однако не все верят в то, что методы Теплякова работают. Пользователи критикуют его из-за того, что он просто лишает детей детства.

Ранее стало известно, что 8-летняя Лейя Теплякова окончила школу.