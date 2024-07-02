Ни разу не улыбнулась: 8-летняя Лейя Теплякова окончила школу и провела выпускной в компании с отцом

8-летняя Лейя Теплякова окончила школу и побывала на выпускном вместе с отцом. Об этом стало известно из ролика, который опубликовал на YouTube-канале глава семейства Евгений Тепляков.

Еще одна из дочерей многодетного отца Евгения Теплякова накануне окончила школу экстерном. Девочка уже в 8 лет выпустилась из школы № 626 им. Натальи Сац. На торжественном вечере, где ученикам вручали дипломы, маленькая Лейя получила приз в номинации «Упорство, знание, успех».

Награду девочка восприняла нейтрально — поднявшись на сцену она ни разу не проронила улыбки.

Тепляков также выложил кадры с выпускного концерта, который прошел в центре Москвы. На кадрах Лейя пытается впервые в жизни встать на самокат и стоит рядом с отцом во время выступления артистов. Девочка выглядит отстраненной и не улыбается, чего нельзя сказать об отце, который гордится дочерью.

«Мы сходили на выпускной! И знаете, что самое классное? В этой ситуации самое классное, если у тебя 9 детей, 10 детей, 11 детей, 12 детей. Ну даже хотя бы пять детей, то ты будешь попадать на этот выпускной 9 раз, 10 раз, 11 раз, 12 раз. Особенно, если вы не будете идти в ПТУ и верить в ерунду про то, что стране нужны сварщики», — рассказал в видео он.

Некоторые комментаторы заметили, что девочка не очень рада оказаться на вечере выпускников: «У нее взгляд такой был типа: Папа, это что за?? Мне кажется ей бы в филармонии больше понравилось, чем на дискотеке».

Впрочем, на это глава семейства ответил, что Лейе все понравилась, просто она «серьезно подошла к вопросу».

Ранее мы писали о том, что сестра Алисы Тепляковой Лейя сдала ЕГЭ и поступает в МГУ.