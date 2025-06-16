Родители попросили заасфальтировать фонтан под Белгородом после смерти дочери

Родители погибшей от удара током у фонтана под Белгородом девочки попросили его закрыть и заасфальтировать. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

На заседании регионального правительства он сообщил, что девочка жила на Харгоре, однако из-за боязни обстрелов родители уехали в безопасное место и купили дом.

«Приехали, а администрация Яковлевского округа её убила. Родители требуют: „закройте фонтан, заасфальтируйте всё, потому что у нас там погиб ребёнок: для нас это место трагедии“. Давайте все заасфальтируем. Я родителей понимаю.», - высказался Гладков. Его слова приводит РБК.

Он также отметил, что родители «очень приличные люди». Губернатор потребовал не допустить, чтобы такое горе повторилось.

Гладков подверг критике чиновников за неспособность содержать фонтаны, построенные на федеральные средства. Политик отметил, что в летний период те проводят время в более комфортных местах, а не с людьми.

«Если бы с людьми, то вы бы знали, что в летний период любого человека тянет к воде», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что погибшей в контактном фонтане девочке было 13 лет.