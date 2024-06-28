«Резв, харизматичен, но часто пуст»: политологи высказались о президентских дебатах Трампа с Байденом

Вечером 27 июня в США на кабельном новостном телеканале CNN прошли первые дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена. Словесную дуэль прокомментировал в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» политтехнолог Павел Дубравский.

По наблюдениям Дубравского, главной темой для обсуждения по итогам дебатов стали не тезисы политиков, а возможность замены Байдена на другого кандидата, пока это еще возможно. «Трамп победил на этих дебатах, но не из-за своих личных качеств, а в силу слабости оппонента», - считает Дубравский.

Оба политика согласились на том, что условия мирных переговоров с Киевом, предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным, неприемлемы. При этом, отмечает Дубравский, советники Трампа предложили ему «возможность давить на Украину вопросом о поставках вооружения в обмен на участие Украины в переговорах». Позиция Байдена же заключается в том, чтобы продолжать поставки оружия и финансов.

В ходе дебатов Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США.

Выступление Байдена было подготовлено лучше, в нем было больше статистики, «отлично помнил экономические показатели не только своего президентства, но и последнего года руководства Трампа», считает Дубравский. Трамп же «выглядел как человек, который решил импровизировать», считает Дубравский, отмечая, что Байден готовился к дебатам 10 дней, отменив все другие мероприятия.

«Байден был лучше подкован, содержательнее и явно владел экспертизой по многим темам. Но его подвело само выступление и состояние здоровья. Трамп был резв, харизматичен, но часто пуст по наполнению», - считает Дубравский.

В дебатах кандидаты не стеснялись переходить к личным оскорблениям: Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом», а Байден в ответ назвал экс-президента «неудачником и лузером» и сравнил его с бродячим котом.

Американист Малек Дудаков считает, что прошедшие дебаты продемонстрировали полный упадок сил Джо Байдена.

«Кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», - отметил собеседник газеты «Взгляд».

Комментируя возможность спешной замены кандидата от партии демократов, Дудаков сказал, что такая вероятность невелика, однако Байден в силу проблем со здоровьем может отказаться от участия во вторых дебатах в сентябре.

По итогам дебатов 67% аудитории CNN присудили победу Трампу, Байдена же поддержали только 33%. При этом сами дебаты прошли без зрителей в зале.

Ранее в Австралии местного активиста оштрафовали после акции, которую он устроил на выступлении американского журналиста Такера Карлсона, поддерживающего Дональда Трампа.