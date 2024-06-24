Закутавшегося в украинский флаг активиста оштрафовали за акцию на выступлении Такера Карлсона

Австралийского активиста Дрю Павлоу оштрафовали после акции, которую он устроил на выступлении американского журналиста Такера Карлсона в Бризбене, пишет The Age.

Во время выступления Карлсона мужчина, закутанный в украинский флаг, начал кричать слова поддержки в адрес Украины, но зрители начали освистывать его и требовать уйти. После этого мужчину вывезли из зала, а Такер отшутился.

Позднее полиция штата Квинсленд задержала Павлоу и выписала ему штраф в 1000 австралийских долларов.

Такер Карлсон в настоящее время находится в лекционном туре по Австралии - Australian Freedom Conference Tour.

Ранее Такер Карлсон заявил, что экс-президента США Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке, могут убить.