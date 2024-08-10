Решил, что поможет: Эдвард Бил пытался вылечить боль от перелома ноги с помощью терафлю

Пранкер Эдвард Бил стал испытывать сильную боль спустя два месяца после перелома ноги. Чтобы снять симптомы, он стал использовать обычный терафлю. После этого у молодого человека началось заражение крови, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Не так давно блогер попал в больницу из-за осложнений после перелома. Ему сделали несколько операций, сейчас Бил уже дома. Следующие дав месяца ему надо будет находиться под наблюдением хирургов. В ноге у Эдварда установлен металлический штифт.

Перелом в скором времени должен срастись. Рану, из-за которой началось заражение крови, вычистили врачи. Больше жизни пранкера ничего не угрожает.

Ранее в Сети появилась информация, что Эдварду Билу не грозила ампутация ноги. Команда блогера якобы придумала эту историю ради хайпа.