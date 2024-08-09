«Столь цинично играть на чувстве сострадания»: Эдварду Билу не грозила ампутация ноги

Блогера Эдварда Била уже сегодня могут выписать из больницы и отправить в спецприемник. Как сообщает Telegram-канал Mash, на самом деле ему не грозила ампутация ноги.

Как отмечает издание, команда блогера придумала историю про ампутацию ноги ради хайпа. Билу сделали всего лишь одну операцию — убирать конечность никто не собирался. Соратники ютубера специально рассказывали новости о самочувствии Эдварда, подтверждая диагнозы фотографиями и видео из больниц.

Они надеялись, что шумиха в СМИ поможет снять с Била административный арест за шалость в полицейской форме. Но суд отклонил жалобу и оставил пранкера в спецприемнике, несмотря на госпитализацию.

Блогеру, действительно, делали операцию, но всего лишь одну, а не четыре, как сообщалось ранее. Он хорошо перенес хирургическое вмешательство — послеоперационный период прошел без осложнений. Соседи по палате рассказывали, что Бил активно ходил по коридорам, но спустя пять дней его настигла жуткая диарея и ночное недержание, говорит источник издания.

Прокомментировала новость о выдумке про ампутацию глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сразу поняла, что вся эта история — спектакль.

«Но не хотелось верить в то, что человек может столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания. Отмечу, что так он пытался избежать не административного ареста в спецприемнике, а уголовного дела в связи с возможным мошенничеством», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Эдвард Бил собирается вернуться к съемкам через четыре месяца после проблем с ногой.