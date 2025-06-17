Доминирование через мягкую силу: эксперты раскрыли детали брака Дональда и Мелании Трамп

В субботу, 14 июня, в Вашингтоне прошел военный парад в честь 250-летия армии США, на котором присутствовали президент Дональд Трамп и его жена Мелания. На фоне слухов о холодных отношениях между супругами и даже о их разводе, эксперты по языку тела и чтению по губам расшифровали изданию Daily Mail скрытые детали брака американского лидера.

Специалист Никола Хиклинг обратила внимание на то, как глава Белого дома и первая леди во время мероприятия обменялись парочкой нежных реплик. Президент США, который провел значительную часть парада и общался с сидящим рядом с ним министром обороны Питом Хегенсом, периодически выходил из образа главнокомандующего и превращался в заботливого мужа.

Так, ближе к концу события, Дональд Трамп повернулся к супруге и поинтересовался у той, не холодно ли ей? На это она тепло ответила: «Нет, я в порядке», а миллиардер одобрительно кивнул.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что первая леди, в свою, очередь, проявляет признаки более напористой и временами даже доминирующей роли в отношениях. Правда, демонстрирует она это через так называемые жесты «мягкой силы». Такое отношение Мелании к мужу становится особенно заметным, когда она прикасается к нему.

Например, объясняет Джеймс, положенная на бедро Трампа рука первой леди или ее похлопывания президента по плечу можно считать символами проявления не только нежности, но и доминирования. А то, как хозяин Овального кабинета слегка сжал ладонь избранницы после того, как она присоединилась к нему на сцене в конце его выступления, является «жестом признательности», утверждает эксперт.

Ранее мы писали о том, как видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп почти 30 млн долларов за права на документальный фильм о ней.