Рэпер Jay-Z подал в суд на обвинившую его в изнасилованиях женщину

Американский рэпер и муж певицы Бейонсе Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) подал в суд на обвинившую его в изнасилованиях женщину. По его словам, истица «прекрасно знает, что ничего подобного на самом деле не было».

Как пишет TMZ, иск исполнителя был подан против анонимной обвинительницы и ее адвоката Тони Бузби. В нем он утверждает, что женщина, якобы признавшая несостоятельность своих претензий, продолжала «продвигать ложную историю об изнасилованиях» в СМИ и суде.

Бузби же, считает Картер, «подтолкнул ее выступить с ложной версией нападения, чтобы получить максимальную выплату».

Рэпер уверен: все происходящее является «злым заговором» против него, а цель обвинителей — вымогание денег.

Ранее мы писали о том, что актрису Дженнифер Лопес заподозрили в участии в педофильском скандале с P. Diddy и Jay-Z.