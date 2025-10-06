Ректор МГТУ им. Баумана извинился и удалил оскорбительный пост в адрес ЦСКА
Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин публично извинился за оскорбительное высказывание в адрес футбольного клуба ЦСКА. Он удалил свой пост, который ранее размещал в личном Telegram-канале.
Михаил Гордин расстроился из-за проигрыша его любимой команды «Спартак» в столичном дерби и опубликовал комментарий с оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА.
Кроме того, мужчина заявил, что в матче был «не тот результат, которого он ждал» и «по сердцу, это в лучшем случае была ничья».
После его публикации разразился скандал. Пресс-служба университета сообщила, что ректор был слишком эмоционален и сожалеет.
«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
В учебном заведении также добавили, что Гордина любят студенты и преподаватели за его искренность.
Напомним, матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» прошел 5 октября и завершился победой армейцев со счетом 3:2.
