НЕОЖИДАННО
Опубликовано 04 декабря 2024, 18:29
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Рекомендуется положить в тарелку и добавить соды: корки от мандаринов могут пригодиться в быту

Домохозяек призвали не выкидывать корки от мандаринов из-за чистящих свойств .
Рекомендуется положить в тарелку и добавить соды: корки от мандаринов могут пригодиться в быту

© freepik

Корки от мандаринов могут пригодиться в быту. Такое мнение озвучили эксперты «БелНовости». Оказывается, с их помощью можно очистить внутренние стенки микроволновой печи, которые быстро покрываются жиром.

Чистить микроволновку бытовой химией — долго и утомительно, считают эксперты, тогда как корка от мандаринов справляется с этой задачей эффективнее и быстрее. По словам специалистов, необходимо положить ее в глубокую тарелку, добавить две столовые ложки соды и залить горячей водой.

Далее следует поставить тарелку в печь. Через три минуты в раствор надо добавить немного геля для мытья посуды. Осталось протереть получившимся средством стенки микроволновки с помощью зубной щетки. Чистку надо проводить аккуратно, так как раствор горячий.

Ранее диетолог Кристина Пришвина назвала смертельную дозу мандаринов. Человек, по ее словам, может погибнуть, если съесть 500 плодов.

Источник фото:freepik
Источник:«БелНовости»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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