Рекомендуется положить в тарелку и добавить соды: корки от мандаринов могут пригодиться в быту

Корки от мандаринов могут пригодиться в быту. Такое мнение озвучили эксперты «БелНовости». Оказывается, с их помощью можно очистить внутренние стенки микроволновой печи, которые быстро покрываются жиром.

Чистить микроволновку бытовой химией — долго и утомительно, считают эксперты, тогда как корка от мандаринов справляется с этой задачей эффективнее и быстрее. По словам специалистов, необходимо положить ее в глубокую тарелку, добавить две столовые ложки соды и залить горячей водой.

Далее следует поставить тарелку в печь. Через три минуты в раствор надо добавить немного геля для мытья посуды. Осталось протереть получившимся средством стенки микроволновки с помощью зубной щетки. Чистку надо проводить аккуратно, так как раствор горячий.

Ранее диетолог Кристина Пришвина назвала смертельную дозу мандаринов. Человек, по ее словам, может погибнуть, если съесть 500 плодов.