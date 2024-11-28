Диетолог назвала смертельную дозу мандаринов
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Мандарины — это не только вкусные и ароматные плоды, но и настоящая кладезь полезных веществ, которые оказывают положительное влияние на организм. Уникальная палитра вкуса позволяет добавлять их как в десерты, так и в основные блюда. О том, сколько можно съесть мандаринов, чтобы не навредить здоровью, сайт «Страсти» поинтересовался у акушера-гинеколога, репродуктолога, специалиста гинекологической эндокринологии, диетолога-нутрициолога, врача УЗИ Кристины Пришвиной.
Как отметила специалист, одним из главных достоинств мандаринов является их высокое содержание витамина C, который необходим для нормальной работы иммунной системы. Это вещество помогает организму бороться с инфекциями, способствует заживлению ран и укрепляет сосуды. Особенно полезно употребление мандаринов в зимний период, когда вирусы простуды активизируются. Витамин С играет важную роль улучшении состояния кожи и в усвоении железа. Один мандарин может покрыть более 30% суточной потребности в этом витамине.
Кроме того, мандарины богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды. Они помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, в результате снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний.
Регулярное потребление этих фруктов может также помочь поддерживать здоровье кожи, улучшая её состояние и уменьшая воспаления, благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов.
Мандарины содержат калий, который необходим для поддержания нормальной функции сердца и регулирования кровяного давления. Также в их составе присутствуют магний и кальций, важные для нормальной работы опорно-двигательного аппарата.
Не менее важным свойством мандаринов является их способность поддерживать нормальное пищеварение. Содержащаяся в них клетчатка способствует улучшению работы кишечника, помогает предотвратить запоры. А благодаря низкой калорийности мандарины — отличный выбор для тех, кто следит за своим весом. Один фрукт содержит всего около 40-50 калорий.
Мандарины имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови, что полезно для людей с диабетом. К тому же, мандарины могут способствовать снижению уровня холестерина, что также важно для поддержания здоровья сердца.
Дополнительным приятным бонусом является то, что мандарины содержат эфирные масла, которые обладают мягким антистрессовым эффектом. Эфирные масла, содержащиеся в мандаринах, обладают успокаивающим эффектом. Они помогают расслабиться и снять напряжение, что особенно актуально в условиях современного ритма жизни.
«Если сочетать мандарины с белковыми продуктами, такими как рыба, мясо или бобовые, это помогает замедлить усвоение сахара, что важно для стабильного уровня энергии и контроля сахара в крови. Белок в сочетании с углеводами (сахаром из фруктов) помогает обеспечить стабильное снабжение энергией. Также хорошо комбинировать мандарины с орехами и семенами: они содержат полезные жиры и минералы, что в сочетании с фруктами улучшает насыщаемость и поддерживает здоровье сердца»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Не менее удачно мандарины сочетаются с зелеными овощами, как шпинат или брокколи. Это отличный выбор, потому что они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, но при этом имеют низкую калорийность. Мандарины, в свою очередь, богаты витамином C, который помогает улучшить усвоение железа из растений.
Еще одно полезное сочетание — мандарины с йогуртом или творогом, так как это способствует хорошему перевариванию пищи и поддерживает микрофлору кишечника за счет пробиотиков.
«Однако не забывайте, что мандарины, как и все цитрусовые, могут быть немного агрессивными для слизистой, если их есть в избытке. Особенно это касается людей с гастритом или язвами. Поэтому важно не переусердствовать и следить за балансом в рационе. Стоит соблюдать умеренность и сочетать их с продуктами, которые не способствуют излишней кислотности. Также следует помнить о возможных аллергических реакциях. У некоторых людей это может проявляться кожной сыпью, зудом, расстройством пищеварения»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Несмотря на низкую калорийность, мандарины содержат природный сахар (фруктозу), поэтому их употребление должно быть ограничено у людей с диабетом или склонных к нарушению обмена углеводов.
Кислотность цитрусовых не ограничивается действием на желудок , но может способствовать эрозии зубной эмали при чрезмерном употреблении, особенно если не соблюдать гигиену полости рта. Чтобы избежать влияния органических кислот, рекомендуется пить соки из мандаринов после еды или запивать их водой.
Интересный факт! Смертельная доза мандаринов- 500 штук за раз при отсутствии аллергических реакций.
Рецепт полезного салата
100 г. шпината, 150 г. куриного филе на гриле, 60 г. киноа, 70 г. мандарина, 1 чайная ложка оливкового масла, 1 чайная ложка лимонного сока, соль перед по вкусу. По желанию можно добавить мед.
КБЖУ всего салата: 559 ккал, 55 г. белка, 13 г. жиров, 55 г. углеводов. Это дает оптимальное сочетание 40 %20% 40%