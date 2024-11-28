Диетолог назвала смертельную дозу мандаринов

Мандарины — это не только вкусные и ароматные плоды, но и настоящая кладезь полезных веществ, которые оказывают положительное влияние на организм. Уникальная палитра вкуса позволяет добавлять их как в десерты, так и в основные блюда. О том, сколько можно съесть мандаринов, чтобы не навредить здоровью, сайт «Страсти» поинтересовался у акушера-гинеколога, репродуктолога, специалиста гинекологической эндокринологии, диетолога-нутрициолога, врача УЗИ Кристины Пришвиной.

Как отметила специалист, одним из главных достоинств мандаринов является их высокое содержание витамина C, который необходим для нормальной работы иммунной системы. Это вещество помогает организму бороться с инфекциями, способствует заживлению ран и укрепляет сосуды. Особенно полезно употребление мандаринов в зимний период, когда вирусы простуды активизируются. Витамин С играет важную роль улучшении состояния кожи и в усвоении железа. Один мандарин может покрыть более 30% суточной потребности в этом витамине.

Кроме того, мандарины богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды. Они помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, в результате снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний.